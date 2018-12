Concerto di Natale a Grottaminarda, presentazione giovedì 13.

Manca poco all’inizio degli eventi previsti dal progetto “Concerto di Natale”, promosso dal Comune di Grottaminarda e co-finanziato dalla Regione Campania. Il ricco programma dell’iniziativa sarà presentato nell’ambito di una Conferenza Stampa, che si terrà giovedì 13 dicembre, alle ore 10,30, presso la Sala Consiliare “Sandro Pertini” del Comune di Grottaminarda in Corso Vittorio Veneto. Prenderanno parte all’incontro, moderato da Monica Di Benedetto, addetto stampa del Comune di Grottaminarda: Angelo Cobino, Sindaco di Grottaminarda; Virginia Pascucci, Assessore alle Politiche Sociali; Jordy De Luca, Presidente Consiglio Comunale; Sabrina Caprarella, Maestro della Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore; Don Carmine Santoro, Parroco della Chiesa di Santa Maria Maggiore; Padre Antonio Venuta, Rettore del Santuario di Carpignano e Simone Ottaiano, Direttore Artistico del progetto. Gli eventi in calendario cominceranno domenica 16 dicembre, a partire dalle ore 19,00, con lo “Spettacolo musicale itinerante a tema natalizio” a cura della Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore, che animerà le principali strade del centro cittadino. Sabato 22 dicembre, sempre la Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore, che da ventuno edizioni ne cura la realizzazione, sarà protagonista del “Concerto di Natale”, evento da cui prende il titolo l’intero progetto. Gli appuntamenti musicali a tema natalizio proseguiranno domenica 30 presso il Santuario di Carpignano con il concerto “Natale Incanto” a cura dell’Associazione Santuario Maria SS di Carpignano. Agli spettacoli, come da format consolidato già nella precedente edizione, seguiranno degustazioni di dolci e prodotti natalizi tipici del territorio della Valle dell’Ufita. Formula che si ripeterà anche con l’ultimo evento: il Gran Concerto di Chiusura, previsto per sabato 5 gennaio, durante il quale sarà possibile visitare stand di aziende locali specializzate in produzioni tipiche e partecipare a uno speciale laboratorio di degustazione di birra artigianale. Visite guidate ad alcuni dei beni simbolo del territorio completeranno il programma della manifestazione. “Concerto di Natale” è un progetto che nasce, dunque, con lo scopo di ampliare l’offerta culturale del territorio di Grottaminarda unendo, all’interno di un solo format, elementi caratteristici dell’area, quali la tradizione musicale e quella eno-gastronomica. Un appuntamento da non perdere per vivere la magia del Natale alla scoperta dei tesori dell’Ufita.