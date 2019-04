Concluse con successo le iniziatve di Dono all’Arte alla Casina del Principe.

Si è concluso il 02 aprile, con il saxofonista Bruno Tomasello, il ciclo d’incontri dedicati alla donazione a progetti aristici. L’iniziativa si è svolta nei mesi di marzo ed aprile nello storico Casino del Principe ad Avellino.

Quattro sono stati i progetti presentati : TWO BAD di Roberto Bellatalla e Stefano Costanzo , MARI MAR, dalla follia al sublime, con Clif Imperato e Giuseppe Vietri, AvVinAzioni di FutileDjstivo e Bruno Tomasello. ai quali va un ringraziamento particolare per la generosità e disponiibilità data.

Per la curiosità e l’ attenzione un ringraziamento va a tutti i donatori, che in queste settimane sono intervenuti ai vari incontri; all’associazione Avionica per la cordiale e disinteressata collaborazione; agli operatori economici, che, in forma anonima, hanno donato cibi e bevande per l’accoglienza degli ospiti; a tutta la stampa, che ha divulgato la notizia, e a tutti quelli che vogliono sostenere in futuro le iniziative di DpA e i progetti artistii presentati.

Si puù scrivere per ogni informazione a donoallarte@libero.it

Grazie