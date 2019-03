Controlli dei Carabinieri agli esercizi commerciali dell’Alta Baronia.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Volturara Irpina e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, unitamente al personale dell’ASL di Avellino hanno proceduto ad un controllo presso un supermercato della Baronia.

All’interno della sede aziendale, destinata a “media struttura di vendita” si accertava la presenza di circa 2.000 kg di prodotti alimentari di varia natura, per un valore complessivo di circa 30.000 euro, in assenza di autorizzazione sanitaria per l’esercizio della predetta attività commerciale.

I militari operanti, unitamente al personale ASL intervenuto, procedevano pertanto a sottoporre a blocco sanitario gli alimenti, diffidando il titolare a regolarizzare la sua posizione in merito all’autorizzazione entro un termine di venti giorni.