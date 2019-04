Controllo del territorio, Carabinieri al lavoro a Mirabella Eclano.

La Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, su disposizione del Comando Provinciale di Avellino, negli ultimi giorni ha ulteriormente intensificato i controlli del territorio di competenza al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità. Numerosi i posti di controllo effettuati, nel corso dei quali sono state eseguite svariate perquisizioni.

Particolare attenzione e controlli anche sulle principali arterie, ancora troppo spesso teatri di gravissimi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente triste dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada. Il dispositivo ha permesso di effettuare perquisizioni e controlli, con il risultato di 8 persone denunciate in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie.

In particolare, i Carabinieri della stazione di Pratola Serra hanno deferito alla Procura della Repubblica di Avellino 5 persone. A seguito di perquisizione domiciliare, un ottantenne di Prata di Principato Ultra è stato sorpreso in possesso di 20 kg di polvere da sparo oltre ad un ingente quantitativo di botti illegali mentre un altro residente nel medesimo comune è stato trovato in possesso di parti di armi illegalmente detenute. Sempre a Prata di P. U. un uomo, noto alle forze dell’ordine, è stato invece sorpreso, nonostante la patente gli fosse stata revocata, alla guida di un’autovettura peraltro sprovvista di copertura assicurativa per la quale è scattato il sequestro, mentre un altro è stato deferito per evasione dagli arresti domiciliari. Alla medesima Autorità Giudiziaria è stato poi denunciato un uomo della provincia di Napoli che dopo aver causato un sinistro stradale alla guida della propria autovettura è stato trovato positivo agli accertamenti etilometrici e tossicologici.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno invece deferito alla Procura della Repubblica di Benevento due napoletani intercettati nei pressi del centro commerciale di Mirabella Eclano. Gli stessi, sottoposti ad accurata perquisizione, sono stati trovati in possesso di uno spray da difesa di genere vietato e di un manganello modificato per aumentarne l’offensività. Per entrambi è inoltre stata avanzata la proposta di rimpatrio con foglio di via obbligatorio. I Carabinieri della stazione di Gesualdo hanno invece denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino un uomo del luogo, per furto di energia elettrica.

Infine, un giovane di Montemiletto è stato segnalato dai Carabinieri della locale stazione alla Prefettura di Avellino, poiché trovato in possesso di alcune dosi di marijuana.