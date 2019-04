Controllo del territorio, operazione dei Carabinieri a Mirabella Eclano.

I Carabinieri della Compagnia Mirabella Eclano non mollano la presa sul territorio, intensificando i servizi di prevenzione e sicurezza.

Con perquisizioni, posti di blocco e una massiccia presenza nelle strade, i Carabinieri stanno eseguendo quotidiani e mirati controlli che in questo fine settimana hanno portato al deferimento in stato di libertà di 4 soggetti, al sequestro di due coltelli ed al ritiro di due patenti di guida.

In particolare, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Avellino un 38enne della Provincia di Benevento che, a seguito di perquisizione veicolare eseguita dai militari della Stazione dei Altavilla Irpina, veniva trovato in possesso di un coltello che è stato sottoposto a sequestro. Analoga sorte per un altro automobilista 50enne, denunciato dai Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano.

È scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Benevento per un 33enne di Fontanarosa ed un 20enne di Pietradefusi, sorpresi rispettivamente dai Carabinieri delle Stazioni di Fontanarosa e Pratola Serra, alla guida di veicoli in evidente stato di alterazione psicomotoria conseguente all’abuso di alcool, accertata mediante etilometro. Per loro, oltre alla denuncia è scattato il ritiro delle patenti di guida.