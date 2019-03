Da recupero crediti a rapina, Carabinieri arrestano 3 persone a Summonte.

Nel corso della tarda serata del 03 marzo 2019, i Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo intervenivano presso un’abitazione di Summonte (AV), accertando che due fratelli erano stati aggrediti e picchiati, con l’utilizzo di bastoni, da tre persone a loro note ed intenzionate a recuperare un credito nei loro confronti. In sostanza, i tre si erano introdotti nella loro abitazione ed avevano asportato attrezzi agricoli per un valore corrispondente al debito ma, colti sul fatto, aggredivano i debitori a bastonate, tanto che uno dei due riportava ferite varie, giudicate guaribili in diversi giorni dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Moscati” di Avellino.

Le attività d’indagine poste in essere dai Carabinieri consentivano di ricostruire gli avvenimenti a partire dal prestito sino a finire all’aggressione per il recupero del credito, nonché di identificare tutti i responsabili. Gli esiti delle investigazioni, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, portavano all’emissione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari dell’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari per due fratelli, originari di Napoli ma domiciliati in Capriglia Irpina, ed un 35enne di Grottolella.

I tre, questa notte, nel corso di mirata operazione, sono stati tratti in arresto e sottoposti, presso i rispettivi domicili, alla misura disposta dall’Autorità Giudiziaria.