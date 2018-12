Detenzione illegale di armi, Carabinieri denunciano due persone a Melito Irpino.

I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una 50enne ed il figlio 20enne, ritenuti responsabili di violazioni in materia di armi.

Nello specifico, nel procedere controllo presso un’abitazione di Melito Irpino, ai militari operanti non sfuggiva l’atteggiamento inspiegabilmente agitato assunto dalla donna sopraggiunta in casa mentre i militari attendevano l’arrivo del 20enne titolare del titolo di polizia per la detenzione di armi e munizioni. A seguito della perquisizione, nella borsa della predetta venivano rinvenute due pistole legalmente detenute dal figlio nonché la chiave della cassaforte dove le stesse dovevano essere custodite unitamente alle altre armi.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico dei predetti è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento, precisamente: la 50enne denunciata per porto illegale di armi comuni da sparo ed il giovane per la relativa omessa custodia.

All’esito dell’attività, oltre alle due pistole rinvenute nella borsa della signora, i militari operanti procedevano al ritiro del titolo di polizia e delle rimanenti armi regolarmente custodite nella cassaforte.