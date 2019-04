Droga, Carabinieri arrestano spacciatore a Grottaminarda.

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti.

In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino che nella nottata di ieri hanno tratto in arresto un giovane del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.



I fatti si sono svolti a Grottaminarda: la pattuglia della locale Stazione era impegnata nell’ambito di un servizio notturno di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all’occhio dei militari non passava inosservato l’atteggiamento assunto da un giovane che in tarda serata si accingeva ad uscire di casa: lo stesso alla vista dei Carabinieri, verosimilmente per sottrarsi all’eventuale controllo, subito rientrava.

Tale azione insospettiva gli operanti che prontamente lo rincorrevano, trattandosi di un soggetto d’interesse nella lotta allo spaccio di stupefacenti.

Bloccato mentre si accingeva a chiudere la porta dell’appartamento, all’esito di perquisizione personale veniva trovato in possesso di alcuni pezzi di hashish, di una dose di cocaina e di otto dosi di eroina, alcune delle quali lanciate con mossa fulminea dal balcone, nel maldestro tentativo di disfarsene ma prontamente recuperate dai Carabinieri che sorvegliavano all’esterno della casa.

Condotto in Caserma, alla luce delle evidenze raccolte, il 35enne è stato dichiarato in arresto e, dopo le formalità di rito espletate in Caserma, sottoposto ai domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento.