Droga, Carabinieri arrestano spacciatore a Montoro.

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, un’altra attività è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di Montoro Inferiore che hanno tratto in arresto un 48enne locale, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nello specifico, a coronamento di una meticolosa e laboriosa attività info-investigativa, in orario pomeridiano i militari procedevano ad una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo nel corso della quale rinvenivano, in una busta sul terrazzo dell’abitazione, e sequestravano un panetto di hashish del peso di circa 90 grammi ed un bilancino di precisione recante tracce della stessa sostanza stupefacente.

Alla luce delle evidenze emerse, è scattato l’arresto e, successivamente alle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, l’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata di oggi.