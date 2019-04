Estorsione e danneggiamento in famiglia, Carabinieri denunciano una persona a Solofra.

I Carabinieri della Stazione di Solofra hanno denunciato un 42enne ritenuto responsabile dei reati di “Estorsione” e “Danneggiamento seguito incendio”.

Nella nottata di ieri i militari, impegnati in un servizio perlustrativo nell’ambito della capillare attività di controllo del territorio che il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino quotidianamente dispiega al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, intervenivano nella città conciaria a seguito di segnalazione pervenuta al “112” circa la presenza di un veicolo in fiamme.

Giunti prontamente sul posto, al fine di evitare conseguenze ulteriori, i Carabinieri provvedevano innanzitutto a mettere in sicurezza l’area, agevolando le operazioni di spegnimento che venivano condotte da una squadra dei Vigili del Fuoco.

Le immediate indagini estrinsecatasi attraverso lo sviluppo degli elementi raccolti in sede di sopralluogo, l’acquisizione di utili informazioni nonché di video dalle telecamere della zona, consentivano di acclarare la dolosità dell’evento ed identificare l’autore del reato in un soggetto del posto, con a carico precedenti di polizia, figli del proprietario dell’autovettura incendiata.

Veniva altresì accertato nel movente le minacce finalizzate a continue richieste di denaro, verosimilmente per l’acquisto di stupefacenti.

Alla luce delle evidenze emerse, a carico del 42enne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.