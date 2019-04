I Carabinieri della Stazione di Pratola Serra hanno tratto in arresto un 60enne in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino.

Il reato risale a qualche anno fa, allorquando il predetto si rendeva responsabile di False dichiarazioni sul reddito.

Successivamente alle formalità di rito espletate in Caserma, l’arrestato è stato tradotto presso la sua abitazione per l’espiazione della pena detentiva di un anno in regime di detenzione domiciliare.