Femminile Plurale, Greta & The Wheels a Montella.

Per la rassegna Femminile Plurale arrivano a Montella Greta and The Wheels. Un gruppo napoletano ma con il folk d’oltremanica e d’oltre oceano nel sangue. Greta Zuccoli ha una voce particolarissima, che si muove su lidi cari a Norah Jones, Fiona Apple e Feist. Un bel sound che sarà proposto al teatro Solimene, sabato 6 Aprile 2019, ore 21.

Il gruppo, che per il momento ha scelto di autoprodursi, è nato dall’incontro e dall’amicizia tra la giovanissima Greta Zuccoli (voce), Lorenzo Campese (tastiere e voce) ed Emiliano Attolini (chitarre) a cui si aggiungono Marco Maiolino (basso), Carlo Di Gennaro (batteria) e Caterina Bianco (violini). Il primo singolo estratto dal nuovo EP è intitolato Darwin ed è accompagnato da un particolare videoclip firmato da Alessandro Freschi.

A gennaio del 2018 la band ha realizzato una versione di “Grazie dei fiori”, sigla dell’omonimo programma su Rai 3. La leader del gruppo, Greta, ha duettato per la prima volta con il noto cantautore irlandese Damien Rice, lo scorso dicembre all’Olympia di Parigi. La giovane cantautrice ritorna al fianco della star internazionale in occasione del suo tour estivo in barca a vela:”Wood Water Wind Tour”. Greta collabora in qualità di cantante all nuovo progetto di Amnesty International, “Eleanor’s Dream”, che la vede ospite di vari eventi in tutta Europa insieme a noti artisti del panorama internazionale.

Biglietto d’ingresso €10,00.

Per info e prenotazioni:

– 3282828450 Giuseppina

– 3355301539 Gaetano