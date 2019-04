Ferrovia Rocchetta, incontro a Sant’Angelo dei Lombardi sabato 6 con De Mita e Bonavitacola.

Avellino – Rocchetta, La nostra ferrovia. Viaggio nel futuro 2.0. Questo il titolo del convegno in programma all’I.I.S.S. “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi sabato prossimo, 6 aprile 2019. Obiettivo della manifestazione è quello di delineare il nuovo scenario di un possibile sviluppo infrastrutturale in provincia di Avellino e, più in generale, nel territorio di tutta la regione Campania. Gli studenti delle classi III e IV A della sezione I.T.E. della Scuola, infatti, presenteranno a nome della popolazione studentesca dell’intera provincia le loro idee e progetti per un piano di mobilità ecologicamente sostenibile perché ad alta capacità.

Introduce e coordina i lavori del convegno il prof. Gerardo Cipriano, DS dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”, spiritus rector dell’iniziativa. Intervengono Marco Marandino, sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosetta D’Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania, Antonio Garofalo per le FF.SS., Rossella Verderosa, avvocato amministrativista, Sabatino Gargiulo e Giuseppe Bruno, presidente di Confindustria Avellino. Concludono la mattinata gli interventi degli onorevoli Ciriaco De Mita e Fulvio Bonavitacola.