Fondo Valle Sele, limitazioni del traffico per lavori fino a venerdì 22.

Per lavori di nuova pavimentazione, a partire da domani, mercoledì 20 marzo, si rendono necessarie limitazioni al traffico veicolare in provincia di Avellino. Nel dettaglio, per l’esecuzione degli interventi lungo una tratta della strada statale 691 “Fondo Valle Sele” tra domani, mercoledì 20, e venerdì 22 marzo – nella fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 18.30 – sarà interdetto al transito, sia in entrata che in uscita, lo svincolo di Caposele.

La circolazione proveniente da Lioni oppure da Caposele potrà utilizzare la ex SS165 e gli svincoli di Teora (al km 28,500) o di Calabritto (al km 18,900), a seconda della direzione. All’approssimarsi delle aree di cantiere vigerà il limite di velocità di 40km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli.