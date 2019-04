Furto in supermarket, denunciato dai Carabinieri.

Continua senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impiegati in un capillare controllo del territorio teso a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

I militari della Stazione di Avellino, a seguito di denuncia sporta dal direttore di un noto supermercato del centro cittadino, grazie ad un’immediata attività d’indagine grazie anche all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza, hanno deferito un 45enne originario di Napoli che qualche settimana fa aveva asportato vari kilogrammi di parmigiano per un valore complessivo di qualche centinaia di euro.

Alla luce delle evidenze emerse, per il 45enne, è scattata la denuncia in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.