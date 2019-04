Gal Partenio collettore delle istanze del territorio, l’incontro ad Altavilla Irpina.

Le istanze del territorio all’attenzione della Regione Campania. Importante confronto quello che si è svolto ad Altavilla Irpina, presso il Palazzo Baronale, promosso dal Gal Partenio, al quale hanno partecipato moltissimi esponenti di associazioni e organizzazioni impegnate nella tutela e valorizzazione del territorio, che hanno indicato esigenze e proposte, sollevando questioni di notevole rilevanza a cui si cercherà di dare soluzione indirizzando le istanze ai vari enti preposti.

“Dalla giornata di studi promossa dal Gal Partenio sono emersi gli interventi strategici che si dovranno porre in essere a favore dell’innovazione in agricoltura e a tutela dell’ambiente, tra cui il Contratto di Fiume, per svolgere una importante azione di risanamento del fiume Sabato e affrontare tutte le vertenze ambientali collegate – spiega Luca Beatrice, presidente del Gal Partenio -. Ora compito del Gal sarà la redazione di un documento di sintesi che conterrà i temi e le questioni sollevate, andando a rappresentare di fatto una piattaforma programmatica per realizzare progetti concreti, per la cui realizzazione verranno chiesti finanziamenti a Regione, Ministeri e Unione Europea”.

Il Gal Partenio, dunque, si fa collettore delle istanze del territorio rappresentate da enti, organizzazioni e associazioni, già sottoposte all’attenzione della Regione Campania nel corso della giornata di studi, che ha visto la presenza del presidente del Consiglio regionale, Rosetta D’Amelio, del presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, Maurizio Petracca, e del vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola. Moltissime sono le tematiche meritevoli di attenzione venute fuori nel corso delle tre sessioni, dalla necessità di innovazione e di nuove tecnologie nel settore dell’agricoltura fino al tema dell’accoglienza in settori come l’agricoltura sociale, tra i punti di forza della programmazione del Gal Partenio, oltre alla necessità di realizzare un distretto del turismo “lento e sociale” e alla valorizzazione di eccellenze gastronomiche come la castagna del Partenio, verso cui si vuole avviare un percorso per il riconoscimento della IGP.

Tra gli intervenuti delle due sessioni – Ambiente e Agricoltura – oltre agli interventi del presidente del Gal Partenio, Luca Beatrice, del coordinatore Maurizio Reveruzzi e del sindaco di Altavilla Irpina, Mario Vanni, Enzo Petrozziello di Irpinia Trekking, Giancarlo Nebbia del Cai Irpinia, Franco Mazza, presidente dell’associazione “Salviamo la Valle del Sabato” e referente provinciale Isde, Camillo Campolongo, presidente dell’Associazione Wwf Sannio Irpinia, Franco Iovino, presidente del Parco regionale del Partenio, Veronica Barbati, presidente nazionale Giovani Coldiretti, Michele Masuccio, presidente della Cia di Avellino, Rocco Di Pietro, presidente Acli Terra Avellino, Marianna Venuti, vice presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d’Irpinia, Maria Elena Napodano, fiduciaria della Condotta Slow Food di Avellino, Giuseppe Marotta, Direttore DEMM Università degli Studi del Sannio, Luca Branca, Servizio Territoriale provinciale di Avellino dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, Adele Galdo, psicologa Isca delle Donne – Consorzio Percorsi, Giuliano Ciano, portavoce del Forum nazionale Agricoltura Sociale.