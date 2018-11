Gestione illecita di rifiuti, Carabinieri denunciano 2 persone a Lioni.

I Carabinieri della Stazione Forestale di Lioni, hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due persone ritenute responsabili di Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

Nello specifico, i militari operanti accertavano che nella Zona P.I.P. del comune di Teora, all’interno di un’area delimitata come cantiere edile, l’impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori, in concorso con la società committente, deteneva depositati sul suolo circa 260 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiale di risulta, realizzando così un’area di stoccaggio/deposito preliminare in assenza di autorizzazione.

L’attività effettuata dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Lioni si inserisce in una più ampia campagna mirata di controlli preventivi intrapresi su scala provinciale dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, tesi alla salvaguardia degli smaltimenti illeciti di rifiuti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.