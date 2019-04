Giustizia tributaria, dati positivi in Campania.

Dati positivi per la Giustizia Tributaria in Campania. Li ha evidenziati il presidente della Commissione Tributaria Regionale, Alfredo Montagna, all’ inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 in una cerimonia svoltasi al Castel dell’Ovo di Napoli, alla presenza del direttore generale della Giustizia amministrativa, Fiorenzo Sirianni, e del componente del Consiglio di presidenza di Giustizia Tributaria, Stanislao de Matteis.

Cala il contenzioso ed aumenta – anche grazie alla informatizzazione del processo tributario – il numero dei ricorsi definiti in primo grado ed in appello. Nel 2018 alla Commissione provinciale Tributaria di Napoli sono stati presentati 16 mila 944 ricorsi, mentre quelli definiti sono stati 18 mila 467 alle Commissioni provinciali di Caserta (5 mila 839 presentati, 6 mila 626 definiti); Salerno(5 mila 701/ 6 mila 277); Avellino (1565/1682)e Benevento (1066/1141).(ANSA)