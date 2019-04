Giusy Ferreri in concerto il 17 agosto a Lioni.

C’è anche Lioni tra le tappe del tour di Giusy Ferreri ufficializzate oggi. La cantautrice siciliana partirà dalla Sicilia e chiuderà la serie di concerti in Sardegna, a settembre. In Irpinia approderà il 17 agosto, per il tradizionale concertone lionese in occasione dei festeggiamenti del santo patrono.

Suoi alcuni dei tormentoni delle ultime estati, come il duetto “Roma-Bangkok” con la rapper Baby K e “Amore e Capoeira” con Takagi & Ketra e Sean Kingston, l’artista ha da poco lanciato un nuovo singolo “Le cose che canto”. L’ultimo album (Girotondo) invece risale a due anni fa quando partecipò al Festival di Sanremo 2017 con “Fa talmente male”. Nel 2018 ha anche preso parte ad Amici di Maria De Filippi come docente di canto. Il suo repertorio spazia tra il pop con influenze rock, l’R&B, il soul, il reggaeton e la new wave. La sua voce, sin dai primi ascolti nel talent X-Factor, è stata paragonata a quella di Amy Winehouse, tanto da essere definita la “Amy Winehouse italiana”.

Il concerto a Lioni si inserisce in un filone di presenze di livello nazionale che il paese altirpino da sempre propone in estate. Nel 2016 sul palco di piazza San Rocco salì Max Gazzè, nel 2017 Fabrizio Moro e del 2018 Loredana Bertè. Quest’anno quindi toccherà a Giusy Ferreri.