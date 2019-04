Guida con patente falsa e senza assicurazione, denunciato dai Carabinieri a San martino Valle Caudina.

È stato denunciato in stato di libertà un 60enne di San Martino Valle Caudina perché ritenuto responsabile del reato di “Uso di atto falso”.

È accaduto in nottata a San Martino Valla Caudina: durante un normale controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri della locale Stazione hanno intimato l’“Alt!” al conducente di un veicolo sospetto, condotto da un soggetto del posto con a carico numerosi precedenti di polizia.

Questi, non essendo titolare di patente di guida e credendo di potersela cavare, alla specifica richiesta esibisce una patente di guida riportante la sua foto. I militari si sono accorti subito di avere tra le mani un documento contraffatto e l’immediato interrogazione alla Banca Dati eliminava ogni dubbio.

Si appurava altresì che il mezzo era sprovvisto di copertura assicurativa.

Condotto in Caserma, alla luce delle evidenze emerse per il 60enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 489 del Codice Penale.

Sottoposti a sequestro sia il veicolo che il falso documento di guida.

Sono in corso indagini per verificare se si sia trattato di un episodio isolato o se dietro di esso possa esserci un vero e proprio giro di denaro legato alla compra vendita di documenti falsi.