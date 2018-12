Il Museo Irpino diventa il Museo delle Feste.

Anche quest’anno il Museo Irpino con la Provincia di Avellino propone per le festività natalizie un calendario ricco di attività.

Nelle due sedi di Corso Europa e dell’ex Carcere Borbonico sono in programma quattordici diversi appuntamenti , pensati per ogni età e tipi di pubblico.

“Il museo delle feste” è il nuovo programma di attività ospitate dal Museo Irpino di Avellino dal 21 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019.

L’iniziativa, ideata e curata da Mediateur per la Provincia di Avellino, è un invito a vivere il principale polo museale irpino attraverso inedite riletture degli spazi e delle collezioni, percorsi tematici alla scoperta della storia antica, eventi speciali e laboratori ludico-creativi: una formula ormai consolidata, che coniuga approfondimenti scientifici e divulgazione, curiosità e gioco, insieme ai quali non mancheranno, anche quest’anno, momenti di sensibilizzazione e solidarietà.

Si parte Venerdì 21 dicembre, alle ore 19.30, con “Carcere sotto le stelle”, visita speciale agli spazi interni ed esterni del Complesso monumentale dell’ex Carcere Borbonico, per (ri)scoprire le storie del suggestivo monumento ottocentesco sotto una nuova luce. Ingresso da Piazza De Marsico.

Sabato 29 dicembre, alle ore 11.30, sempre nell’ex Carcere Borbonico, “Aggiungi un posto a tavola!”, un incontro alla scoperta delle tradizioni storico-gastronomiche con gli amici del Museo Irpino provenienti dall’Ucraina, dalla Russia e dal Senegal: un momento di condivisione e di festa per salutare l’arrivo del nuovo anno.

“Tour con tè” è il programma di quattro visite speciali che ogni giovedì e venerdì dal 27 dicembre al 4 gennaio rileggono in chiave narrativa gli spazi e le collezioni delle due sedi del museo. Le visite, gratuite e aperte a tutti, partiranno alle ore 16.00 e saranno tutte concluse con diversi tipi di tè serviti ai partecipanti.

Sabato 5 gennaio, alle ore 10.30, in programma uno speciale “Family Game” nella Sezione Risorgimentale del museo presso l’ex Carcere Borbonico: un gioco a squadre per tutta la famiglia tra giochi a quiz, prove di abilità e caccia ai reperti.

Non potevano mancare i laboratori per i più piccoli, dedicati a una divertente riscoperta della storia attraverso il cinema, che ispira i “Movie Lab” in programma giovedì 27 e venerdì 28 dicembre 2018, con “Gli Incredibili… del passato” e giovedì 3 e venerdì 4 gennaio 2019 con “Animali Fantastici”, entrambi alle 10.00 , per tutta la famiglia.

Durante l’intero periodo festivo, infine, Mediateur ospiterà presso le due sedi del Museo Irpino il progetto “Museo solidale”, raccolta volontaria di beni alimentari e di prima necessità per l’infanzia, destinati alla Caritas Diocesana di Avellino per la gestione della Casa della Fraternità Monsignor Antonio Forte Mensa Dormitorio.

Un’iniziativa che scorre complementare alle attività in corso, il modo migliore per concludere un anno ricco di novità, successi ed emozioni al Museo Irpino, coniugando la valorizzazione del patrimonio culturale con l’impegno sociale.

Programma completo

CARCERE SOTTO LE STELLE / Visita speciale

Museo del Risorgimento, ex Carcere Borbonico

venerdì 21 dicembre, ore 19.30

Illuminati dalle stelle si andrà alla scoperta delle storie e dei luoghi dell’ex Carcere Borbonico per un Natale “al fresco”. L’occasione per (ri)scoprire il suggestivo monumento ottocentesco sotto una nuova luce!

TOUR CON TÈ

Visite tematiche… con sorseggio finale!

Quattro appuntamenti nelle due sedi del museo, che invitano a riscoprire la storia irpina attraverso percorsi di rilettura degli spazi e delle collezioni. E al termine uno speciale (e caldo) ringraziamento per tutti.

Museo Archeologico, Corso Europa

Giovedì alle ore 16.00

27 dicembre / Al banchetto delle feste nel mondo antico

3 gennaio / Immagini e volti dell’antica Roma

Museo del Risorgimento, ex Carcere Borbonico

Venerdì alle ore 16.00

28 dicembre / L’abito della festa nell’800

4 gennaio 2019/ Onori e onorificenze

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA! / N O V I T À

Museo del Risorgimento, ex Carcere Borbonico

Sabato 29 dicembre, ore 11.30

“Se vuoi conoscere i segreti di un uomo, siediti a tavola e mangia con lui”

In compagnia di speciali amici provenienti da diverse nazionalità scopriremo i contatti, le similitudini e le uguaglianze nei banchetti antichi e moderni, come gli usi della cucina italiana e quella ucraina, il pasto più importante in Senegal, i cibi che si consumano in Russia e così via. Una mattinata originale, che invita la comunità irpina a un momento di condivisione e festa e a un’occasione preziosa per stringere nuovi rapporti con i nostri “nuovi cittadini”.

FAMILY GAME

Gioco a squadre per famiglie

Museo del Risorgimento, ex Carcere Borbonico

Sabato 5 gennaio, ore 10.30

Un percorso tra giochi a quiz, prove di abilità e caccia ai reperti, alla scoperta delle bellezze, dei segreti e delle curiosità del Museo del Risorgimento. Una divertente occasione per giocare con tutta la famiglia, scoprendo nel frattempo l’affascinate storia dell’Ottocento raccontata attraverso i reperti del Museo.

MOVIE LAB

GLI INCREDIBILI… DEL PASSATO!

Museo del Risorgimento, ex Carcere Borbonico

Giovedì 27 e venerdì 28 dicembre 2018, ore 10.00

Morelli e Silvati, Pironti, De Sanctis… direttamente dal Risorgimento i “supereroi” che hanno fatto l’Italia ci racconteranno le tante sfide affrontate per unire lo stivale!

per bambini dai 6 ai 9 anni

prenotazione consigliata

max 20 partecipanti

ANIMALI FANTASTICI

Museo Archeologico, Corso Europa

Giovedì 3 gennaio e venerdì 4 gennaio 2019, ore 10.00

Quanti animali fantastici abitavano nel mondo immaginario degli Antichi? Il leone di Nemea, il cinghiale calidonio, la terribile Gorgone, il temerario Pegaso, il furioso grifo… direttamente dal passato si animeranno davanti ai vostri occhi per raccontarvi “fantastiche” storie!

per ragazzi dai 10 ai 13 anni

prenotazione consigliata

max 20 partecipanti

Le attività sono completamente gratuite, ideate e curate da Mediateur e promosse dalla Provincia di Avellino.

I bambini possono partecipare a un massimo di due laboratori, per dare ampia possibilità di partecipazione.

È gradita la massima puntualità, si darà la precedenza ai bambini già presenti al Museo.

È vivamente consigliata la prenotazione.