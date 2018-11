In giro con mazza da baseball e droga, denunciato dai Carabinieri a Lioni.

I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno denunciato un 28enne del posto, ritenuto responsabile del reato di Porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nella nottata di ieri il giovane, in evidente stato di ebbrezza, era a passeggio nel centro abitato di Lioni con in mano una mazza da baseball.

I Carabinieri della locale Stazione, impegnati in un servizio di perlustrazione disposto dal Comando Provinciale di Avellino e finalizzato a garantire sicurezza e rispetto della legalità, lo bloccano e, a seguito di perquisizione personale, lo trovano in possesso di vari grammi di hashish.

Condotto in Caserma, alla luce delle evidenze emerse, a suo carico è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il 28enne è stato altresì segnalato all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 1990 n. 309, quale assuntore.