In possesso di droga ed armi da offesa, Carabinieri denunciano un giovane a Grottaminarda.

La pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Ariano Irpino era impegnata in un servizio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all’occhio dei militari non è passato inosservato un veicolo con a bordo un ventenne di Gesualdo, di possibile interesse nella lotta alla droga. E, intimato l’“Alt”, hanno proceduto al controllo di polizia.

L’inspiegabile nervosismo manifestato dal giovane, ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento.

I sospetti avuti dai Carabinieri hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione personale e veicolare, veniva rinvenuto e sottoposto a sequestro un coltello a scatto nonché una modica quantità di hashish.

Oltre alla denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento per il reato di porto abusivo di arma, per il ventenne è scattata la segnalazione alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

Droga e coltello sottoposti a sequestro.