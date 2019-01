In tasca 550€ in banconote false, denunciato dai Carabinieri a Grottaminarda.

Prosegue l’azione dei Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino, costantemente impiegati in servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Avellino, finalizzati a garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Nell’ambito di un servizio ad “Alto Impatto”, a Grottaminarda i militari della locale Stazione hanno intimato l’“Alt” all’autovettura condotta da un 30enne di Napoli che da subito cercava di accelerare la procedura del controllo come se avesse qualcosa da nascondere.

L’averci “visto giusto” trovava immediata conferma nella perquisizione personale e veicolare che i Carabinieri decidevano di eseguire.

Infatti, all’esito dell’attività, il soggetto, già gravato da precedenti di polizia, veniva trovato in possesso di due banconote (una da 500 ed una da 50 euro) che dal successivo controllo risultavano false.

Condotto in Caserma, alla luce delle evidenze emerse, per il 30enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.

Le banconote, abilmente contraffatte, sono state sottoposte a sequestro.

Saranno ora svolte indagini finalizzate sia all’individuazione dei canali attraverso i quali le false banconote sono state immesse in circolazione sia all’identificazione di ulteriori responsabili.