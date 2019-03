Incidente stradale ad Avella, conducente di bus al Moscati.

Intorno alle ore 05“00 di domenica, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti ad Avella, sulla SS 7 bis, via Nazionale Delle Puglie, in località Purgatorio, per un incidente che ha visto coinvolti un autobus ed un’autovettura.

In seguito al violento impatto tra i due veicoli, l’autobus abbatteva un palo in cemento della linea elettrica, insegne pubblicitarie, finendo la sua corsa su di un muro di recinzione.

Ferito il conducente del bus di linea, il quale è stato recuperato al posto di guida e consegnato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso; l’uomo alla guida della vettura ha riportato solo lievi conseguenze.

Per fortuna non vi erano passeggeri a bordo dell’autobus, altrimenti il bilancio sarebbe potuto essere più grave. Per il recupero del pesante automezzo si è reso necessario l’intervento dell’autogru.

Sono servite circa sei ore di lavoro per portare a termine l’intervento è mettere in sicurezza l’intera area.