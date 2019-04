Incontri con pregiudicati, sorvegliato speciale denunciato dai Carabinieri a Quindici.

I Carabinieri della Stazione di Quindici hanno denunciato un pregiudicato ritenuto responsabile di inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Sebbene fosse sottoposto alla Sorveglianza Speciale, il soggetto è stato sorpreso dai militari operanti mentre si intratteneva con pregiudicati del luogo, contravvenendo alle prescrizioni impostegli, precisamente al divieto di associarsi a persone che hanno subito condanne o siano sottoposte a misure di prevenzione.

A suo carico è scattato quindi il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Quest’importante misura di prevenzione si applica ai soggetti che vengono ritenuti pericolosi per la sicurezza e per la pubblica moralità e, in particolare, a quei soggetti che, sulla base di elementi di fatto: