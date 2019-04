La raccolta del centesimo per aiutare i figli di chi ha perso il lavoro, iniziativa della Diocesi di Avellino.

Continua il Progetto “La Gabbia della Restituzione” della Diocesi di Avellino, ideato nel 2013 e promosso dall’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, che consiste nella Raccolta del Centesimo da destinare ai Figli di chi perde il Lavoro. I nostri centesimi, quei ramini da 1, 2, 5 centesimi per noi insignificanti e quasi fastidiosi, portiamoli nelle parrocchie: la loro raccolta servirà ad aiutare i figli di famiglie in cui i genitori abbiano perso il lavoro. “Raccogliamo solo i centesimi. Il nostro scarto aiuta tanti” è l’altro slogan del progetto: grazie alla raccolta dei centesimi nelle parrocchie e al versamento sul conto corrente diocesano dedicato all’iniziativa, l’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale e del Lavoro, secondo le modalità previste dal progetto e a garanzia di riservatezza e trasparenza, ridistribuisce alle famiglie destinatarie un contributo. Un’idea semplice, che funziona con il piccolo impegno di ciascuno, per il bene di molti.

Un progetto performante, che ci ri-chiama all’antica solidarietà evangelica “senza se e senza ma” e ci ri-educa ad essere “la goccia nell’oceano” o “il granello di senape” da cui nasce l’albero grande di una comunità attenta, partecipativa, solidale: aiuteremo molti se ciascuno donerà il proprio centesimo, saremo vicini a tanti se doneremo 1, 2, 5 centesimi di cuore. Aderiamo al Progetto “La Gabbia della Restituzione”: raccogliamo i nostri centesimi e portiamoli nelle parrocchie. O doniamo con versamento sul conto corrente dedicato. Insieme, facciamo squadra: per i figli di chi perde il lavoro, figli nostri.

Info.: www.pslavellino.it – Seguici su Fb progetto.restituzionecentesimo – Tel. 320 75 95 996 – e-mail: pastoralesocialelavoroavellino@gmail.com ; info@pslavellino.it

Raccolta e versamenti

PARROCCHIE (elenco in continuo aggiornamento)

Avellino (Chiesa dell’Assunta a Valle, S. Maria R. di Costantinopoli a C.so Umberto I, Chiesa Madonna de La Salette a Rione Parco, Chiesa di S. Generoso nei pressi del Parco Manganelli);

Mercogliano (Chiesa dell’Annunziata, SS. Pietro e Paolo Capocastello, SS. Modestino, Fiorentino e Flaviano al Viale).

Conto Corrente dedicato al progetto

Conto Corrente Postale

Intestato a: Diocesi di Avellino Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

Causale: Raccolta del Centesimo

IBAN IT39V 0760 1151 0000 10455 38996