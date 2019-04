La Zeza di Mercogliano aderisce al progetto Loco Card, presentazione domenica 7.

Domenica 7 aprile 2019, alle ore 12.00, a Mercogliano, in Viale S. Modestino, nell’area antistante la Farmacia Nevola, l’Associazione culturale “LA ZEZA” di Mercogliano presenta alla stampa la propria adesione al circuito nazionale di fundraising “Loco Card”.

L’iniziativa nasce dalla sensibilità della Farmacia Nevola di Mercogliano che, dopo aver aderito come partner commerciale alla card che a livello nazionale conta oltre 800 punti vendita convenzionati, ha deciso di donare 50 card all’ Associazione “LA ZEZA” di Mercogliano, che, senza scopo di lucro, custodisce e promuove la storica tradizione carnevalesca che include “La Canzone di Zeza e il Ballo Intreccio”.

“Abbiamo imparato a guardare la vita attraverso gli occhi degli altri e non solo attraverso i nostri”: questo il leitmotiv che ha portato la Farmacia Nevola ad intraprendere questo percorso solidale.

La presentazione e consegna delle card sarà a cura dei referenti dell’Associazione “LA ZEZA” di Mercogliano, del Responsabile Loco Card sul territorio Antonio Mariano e della Farmacia Nevola nella persona del Dott. Paolo Nevola.

Entusiasta dell’iniziativa il Presidente dell’Associazione Mario Cerchione che dichiara: «Abbiamo accolto con favore Loco Card proprio perché oggi più che mai è importante trovare nuove forme di sovvenzione per una manifestazione culturale come la nostra che necessita ogni anno che passa di risorse più cospicue per affrontare quelle attività necessarie alla buona realizzazione dell’evento: spostamenti, convegni, attività di formazione, costumi, musica. L’Associazione LA ZEZA coopera anche con altre associazioni e si fa carico di situazioni di disagio sociale sul territorio. Senza costi aggiuntivi, grazie a questa card, il 3% degli acquisti andrà risparmiata per contribuire a far crescere la nostra tradizione».

Cos’è Loco Card

Il circuito Loco Card rappresenta un aiuto concreto alle Associazioni del territorio, il non Profit, attraverso un potente strumento solidale di raccolta fondi grazie ai consumi dei sostenitori, oltre agli acquisti di aziende e privati cittadini.

Le associazioni hanno modo così di avere delle entrate aggiuntive. Dalla spesa nei negozi convenzionati si ricavano donazioni passive. Inoltre l’associazione può richiedere a LocoCard di convenzionare i negozi che i suoi associati frequentano maggiormente, così da avere donazioni più cospicue.

I tesserati, che oltre a fare una buona azione alla loro associazione preferita senza spendere 1 solo euro in più rispetto allo scontrino, hanno anche la possibilità di ricevere uno sconto in alcuni esercizi commerciali.