L’altro Natale 2018, venerdì 14 all’Archivio di Stato.

L’Archivio di Stato di Avellino partecipa all’evento “L’altro Natale 2018” insieme alla SABAP di Avellino, con una mostra documentaria e fotografica realizzata in collaborazione con il CIF di Avellino dal titolo: “L’infanzia degli anni ’50 nell’archivio storico del Centro Italiano Femminile e dell’Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali”.

I documenti esposti intendono testimoniare l’aiuto concreto ed immediato portato dall’A.A.I., sotto l’egida delle Nazioni Unite, alle popolazioni più colpite dal secondo conflitto bellico. Dal 1944 al 1946 furono spesi infatti circa quattro miliardi e mezzo di dollari, stanziati per lo più dagli Stati Uniti, per provvedere alla fornitura di generi di prima necessità quali viveri, medicinali, vaccini, indumenti ed anche concimi e macchinari per favorire la ripresa delle attività agricole ed industriali. Un’attenzione particolare si rivolse ai bambini delle zone più depresse, con l’istituzione di asili, con programmi di refezione scolastica per la lotta alla malnutrizione e alle malattie ad essa connesse, con l’assistenza ai minori fuori famiglia, con l’organizzazione di colonie estive e dei centri educativi scolastici per le attività al di fuori dell’orario scolastico.