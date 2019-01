Lavori urgenti in Pronto Soccorso: la Direzione Strategica dell’Azienda “Moscati” si scusa con l’utenza per eventuali disagi.

Hanno preso il via questa mattina alcuni lavori di manutenzione straordinaria urgenti e indifferibili nel Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

L’intervento sta interessando il rifacimento di punti della pavimentazione in cui la gomma presenta dei distaccamenti che potrebbero mettere a rischio la sicurezza di utenti e operatori.

La Direzione Strategica dell’Azienda si scusa per eventuali disagi, sebbene siano state messe in essere tutte le iniziative tese a ridurre gli inconvenienti: l’Area Tecnica e Patrimonio ha infatti organizzato l’intervento per step, facendo in modo che l’operazione di riqualificazione della pavimentazione duri solo tre giorni – salvo sospensioni improvvise dei lavori in caso di eccessivo afflusso di utenti.