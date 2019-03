Lite in famiglia finisce a coltellate a Mercogliano, ricoverato un uomo al Moscati.

Finisce in ospedale dopo aver litigato con la moglie. Accade a Mercogliano, dove questa mattina i Carabinieri di Avellino sono dovuti intervenire per una lite in famiglia: lite nata per futili motivi, ma che poteva portare a gravi conseguenze.

Una signora durante la discussione ha preso un coltello da cucina e ha ferito alle mani il marito.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 ed ora si trova presso l’ospedale Moscati di Avellino. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la vicenda