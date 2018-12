Lite per futili motivi, morto un ucraino nel beneventano, arrestato l’omicida.

Al termine di una lite per futili motivi davanti a un bar un giovane di 26 anni, nato in Bulgaria, adottato da una famiglia italiana, residente a Chianche (Avellino), ha colpito mortalmente al capo con un piede di porco un altro giovane, cittadino ucraino di 23 anni, in Italia da circa un mese con visto turistico e ospite di un connazionale a Chianche (Avellino).

L’omicidio è avvenuto per strada a Sant’Angelo a Cupolo, in provincia di Benevento.

In seguito alle indagini dei carabinieri l’assassino è stato identificato ed arrestato dagli uomini del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento che hanno anche sequestrato l’arma del delitto nella sua auto.

Il giovane omicida è ora rinchiuso nel carcere di Benevento. (ANSA)