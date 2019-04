Lite tra fratelli ai domiciliari ed aggressione ai Carabinieri, arrestato a Capriglia Irpina.

I Carabinieri della Stazione di Montefredane hanno tratto in arresto un 22enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di Evasione, Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni personali.

I fatti si sono svolti nella mattinata di ieri a Capriglia Irpina. Al “112” giunge la segnalazione di una lite in famiglia: una pattuglia della locale Stazione viene tempestivamente inviata presso l’abitazione segnalata.

Appena giunti i militari vedono il giovane, noto detenuto domiciliare, che scavalca la finestra dell’abitazione statuita per la fruizione del beneficio; avvicinato ed invitato a mantenere la calma, per tutta risposta si scaglia contro di loro verosimilmente al fine di impedirgli di accedere in casa dove lo stesso poco prima, per futili motivi, aveva aggredito il fratello convivente, anch’egli sottoposto al regime di detenzione domiciliare, provocandogli ferite con arma da taglio ed escoriazioni varie medicate sul posto dal personale sanitario.

Con non poca fatica i Carabinieri bloccano l’esagitato evitando, grazie alla loro prontezza di riflessi, ben più gravi conseguenze.

In un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, il 22enne è stato condotto in Caserma e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, dichiarato in d’arresto e trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.