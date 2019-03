Luca Carboni in concerto martedì 26 al Teatro Gesualdo.

Lo Sputnik Tour di Luca Carboni attera ad Avellino. Il cantautore bolognese torna a esibirsi in Campania, reduce dal successo del concerto dello scorso ottobre a Napoli, con un nuovo esclusivo show, martedì 26 marzo al Teatro Carlo Gesualdo.

Il pop d’autore di Luca Carboni nel live sorprende con uno spettacolo colorato, dove luci e laser emergono da un maxischermo digitale. Le immagini raccontano e amplificano il lavoro musicale, fotografie della propria carriera si uniscono a quelle che hanno segnato la storia da sessanta anni fa ad oggi.

Per i suoni, l’artista ha voluto una situazione molto elettronica figlia dell’ultimo album, accompagnata da momenti più acustici o più elettrici. Sul palco è con la sua band: Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere.

Per quanto riguarda la parte musicale e le canzoni in scaletta ci sarà sicuramente l’elettronica di SPUTNIK (Una grande festa, Io non voglio, Amore digitale, Due) suoni già presenti nel precedente POP-UP (Luca lo stesso, Bologna è una regola) e non mancheranno trent’anni di successi da Mare Mare a Farfallina, da Inno Nazionale a Silvia lo sai.

Un concerto con tante anime come quelle del suo pubblico, che grazie anche alle canzoni degli ultimi due progetti, si è arricchito anche di tanti giovani.

Con SPUTNIK un album potente, diretto, essenziale uscito a giugno dello scorso anno Luca Carboni si è confermato ancora una volta uno straordinario hit maker con testi ironici e nello stesso tempo profondi, un suono che è impossibile togliersi dalla testa: l’artista conosce alla perfezione l’arte del POP.

I biglietti per assistere al concerto di Luca Carboni ad Avellino, organizzato da Veragency e F&P Group, sono in vendita al costo di € 32 + prevendita per la platea – €22 + prevendita per la galleria, sul circuito TicketOne e su Vivaticket, al botteghino del teatro Gesualdo e nelle principali rivendite della regione Campania.

Per informazioni : concerti@veragency.com – tel. 0817284523.

Teatro Gesualdo, tel. 0825 771620.