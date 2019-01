Maltempo, black out ad Ariano Irpino.

Un black out elettrico ha interessato il versante basso della città, nella zona periferica di Cardito ed in modo particolare Cappelluzzo, Rodegher e via Virgilio. Al buio anche un breve tratto della statale 90 delle Puglie all’altezza di Rione San Pietro.

Si tratterebbe di un guasto legato al maltempo, ma non è la prima volta che purtroppo queste zone restano al buio.

E’ già accaduto in passato, ci fa sapere un residente e per più giorni. Viene rivolto un invito a chi di competenza affinchè già nella giornata odierna possa intervenire l’impresa incaricata, per riparare il guasto.