Maltrattamenti di animali, Carabinieri denunciano una persona a Serino.

Maltrattamenti di animali: è quanto emerso a seguito di un controllo effettuato dai Carabinieri della Stazione di Serino, che ha portato alla denuncia di un uomo ed una donna del serinese.

Nello specifico i Carabinieri hanno accertato che i predetti detenevano in un fondo recintato il proprio cane di razza Pitbull, con modalità di custodia non idonee: il cane era legato in modo da consentirgli solo scarsi movimenti e di rifugiarsi nella cuccia; inoltre veniva lasciato per periodi più o meno lunghi senza cibo ed acqua.

Sul posto i Carabinieri richiedevano l’intervento di personale veterinario dell’ASL che disponeva la microchippatura del cane, essendone sprovvisto, e dettava le prescrizioni per la corretta detenzione dell’animale.

Alla luce delle evidenze emerse, per la coppia è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.