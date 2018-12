Miss Regno delle Due Sicilie, la finale al Castello Caravita di Sirignano venerdì 21.

Circa 30 Principesse Venerdì 21 dicembre arriveranno nella cittadina di Sirignano presso il Castello Caravita per la Finale Nazionale del Concorso *Una Miss per il Regno delle due Sicilie 2018* il concorso espressamente dedicato alla Bellezza femminile del Sud, sia nel campo artistico che nel campo attitudinale, La manifestazione sarà ufficialmente presentata Venerdì 21 dicembre alle Ore 10.30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Sirignano, con la presenza del Sindaco Raffaele Colucci e dal Padron il regista cinematografico e televisivo dr. Massimo Civale , la novità di questa edizione come spiega il regista sarà la realizzazione di un Telefilm realizzato dal regista Nando De Maio dal titolo Il Sogno. Lo spettacolo è previsto alle Ore 18.30 con la conduzione della bellissima attrice-presentatrice Floriano Rignanese ed Erennio De Vita con la partecipazione di numerosi ospiti dello Spettacolo, Cinema, Televisione e Moda, le regioni dalla quale arriveranno le concorrenti sono: la Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo.

Il regista Massimo Civale, realizzerà in tale occasione degli speciali televisivi, che andranno in onda sui Canali Sky e digitali terrestri lunedì 24 dicembre alle 22.30.