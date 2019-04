Mostra di Andy Warhol alla AXRT Contemporary Gallery.

La AXRT Contemporary Gallery presenta, dal 6 APRILE al 6 MAGGIO 2019, la Mostra personale di Andy Warhol, curata da Stefano Forgione.

Vernissage 6 aprile ore 18:30 in via Mancini 19 Avellino.

Non tutti sanno che esiste un forte legame tra Andy Warhol e l’Irpinia.

Nel 1980 questa terra fu colpita da un violentissimo sisma. La prima pagina de “Il Mattino” venne intitolata “FATE PRESTO”, ad incitare i soccorsi a prestare aiuto alle popolazioni terremotate.

L’anno successivo Warhol la reinterpreta elevandola ad opera d’arte.

A 38 anni dalla realizzazione dell’opera di Andy Warhol (1928-1987), Avellino rende omaggio al maestro statunitense con una mostra personale, che racchiude parte dei suoi lavori più rappresentativi.

La sua “rivoluzione” lo rende uno dei principali artefici della nascita e del consolidamento del movimento artistico denominato “Pop Art”.

Le opere di Warhol, dai ritratti di Marilyn Monroe, a quelli di altri personaggi famosi, passando per i Flowers e le Campbell’s Soup, gli oggetti firmati, gli acetati originali pezzi unici e le opere a firma originale, potranno essere ammirate nei nostri spazi espositivi.

L’ingresso è gratuito

www.axrtgallery.com

info@axrtgallery.com