Movie Lab, film di oggi, storie di ieri, 4 appuntamenti al Museo del Sannio di Benevento.

Un’altra novità in arrivo al Museo del Sannio di Benevento, con un’originale proposta di laboratori didattici dal titolo “MOVIE LAB. Film di oggi-storie di ieri”, in programma da novembre 2018 a gennaio 2019.

Si tratta di una proposta ludico-educativa molto particolare, che getta un ponte immaginario tra il cinema moderno e il fascino del passato: quattro diversi appuntamenti rivisitano in chiave storica e mitologica alcune tra le più note e recenti uscite cinematografiche, creando divertenti connessioni tra i film amati dai ragazzi, l‘arte antica e le collezioni museali. Una formula come al solito inedita e studiata su misura dei piccoli ospiti del museo provinciale di Benevento, attesi a decretarne il successo come per tutti i numerosi laboratori realizzati negli ultimi mesi.

Il primo appuntamento è per domenica 4 novembre alle ore 10.00 con “Museo Transylvania”, che non solo svelerà origini e curiosità legate al rito di Halloween ma anche le tante creature fantastiche e mostruose che popolano le leggende degli antichi popoli.

Si proseguirà sabato 8 dicembre con “Gli Incredibili… dal passato”, che racconterà le storie avventurose e i “superpoteri” degli eroi mitologici greci e romani.

Il 28 dicembre sarà la volta di “Animali fantastici e dove trovarli”, una divertente caccia alle magiche creature nascoste tra i reperti del museo e il chiostro di Santa Sofia.

L’ultimo speciale appuntamento è in programma Giovedì 3 gennaio 2019 e porta il nome di “Sannio Jones e l’obelisco ritrovato”, evidente richiamo ai tanti misteri che i piccoli archeologi saranno chiamati a scoprire a partire dall’obelisco appena riallestito al museo.

Le attività, ideate e curate da Mediateur, concessionaria dei servizi per la Provincia di Benevento, si rivolgono a ragazzi tra i 6 e gli 11 anni.

Il costo del singolo laboratorio è di soli € 5, comprensivo del biglietto d’ingresso al museo e dei materiali di laboratorio, mentre l’abbonamento a tutti e quattro i laboratori è di 15 euro.

Informazioni e prenotazioni ai recapiti dell’Infopoint del Museo del Sannio, in Piazza Matteotti: e-mail museodelsannio@mediateur.it, telefono n. 331 5073873, Fanpage Facebook “Infopoint Museo del Sannio”.