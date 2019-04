Musica e allegria: l’esibizione di Nico Meoli per i degenti dell’Hospice di Solofra.

Atmosfere musicali e canore che si sono trasformate in un dolce messaggio di speranza e che hanno creato un clima di aggregazione e di gioia comune: Nico Meoli, notissimo cantante e raffinato showman ha allietato i pazienti del Pain Control Center Hospice di Solofra con uno spettacolo artistico allegro e coinvolgente.

Presso il centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell’Asl Avellino, l’affermato artista irpino si è esibito gratuitamente per degenti e familiari, nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione del periodo pasquale, trascinando in balli e canzoni anche lo staff medico dell’Asl e gli operatori della Casa di Cura Sant’Anna e della Cooperativa Lavoro per la Salute, gli organismi che gestiscono i servizi della struttura sanitaria.

Nico Meoli, fin dall’apertura dell’Hospice nel 2012, non fa mai mancare la propria presenza esibendosi in performance musicali e canore sempre dense di emozioni, di energia e di carica emotiva, donando dolcezza e allegria a chi quotidianamente lotta con tenacia contro l’aggressività della malattia e ai familiari che amorevolmente li assistono.