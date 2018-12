Musiche e danze per i pazienti dell’Hospice di Solofra. In scena la scuola di ballo “Spanish Harlem”.

Al Pain Control Center Hospice di Solofra continuano le iniziative artistiche e ricreative per festeggiare l’arrivo del nuovo anno rivolte ai degenti e ai loro familiari. Giovedì 27 dicembre 2018, con inizio alle 15.30, presso il centro residenziale per le cure palliative e la terapia del dolore dell’Asl Avellino, andrà in scena un mirabolante spettacolo della prestigiosa scuola di ballo salernitana “Spanish Harlem” di Salvatore Inghilleri, Monica Manzo e Mario Desiderio.

L’iniziativa è stata promossa da Consorzio Italia, la cooperativa sociale che gestisce i servizi sanitari presso l’Hospice, la struttura che fornisce cure e assistenza a pazienti affetti da malattie progressive o in fase avanzata.

Anche in occasione del periodo delle feste di fine anno, emerge e si consolida ulteriormente quello spirito di affetto e di condivisione che caratterizza e alimenta da sempre i rapporti umani all’interno dell’Hospice di Solofra tra i vari pazienti, unitamente ai loro familiari, l’equipe medica dell’Asl Avellino e tutto il personale di Consorzio Italia. Un’ulteriore testimonianza che prende vita nell’Hospice per ribadire il diritto del paziente a ricevere cure appropriate e per salvaguardare la dignità della persona ammalata.

Nel corso dello spettacolo, curato e diretto dal cantante Francesco Ferrara, numerosi artisti si esibiranno in interpretazioni canore dal vivo, in danze e balli latini, flamengo e mix musicali napoletani e spagnoli.

Sarà presente, tra gli altri, anche la ballerina professionista Michela Chirico, che sarà accompagnata dai danzatori allievi Annamaria Finamore, Lia Sorrenti e Giovanni Memoli.

L’evento artistico sarà condotto da Mario Desiderio, ballerino e maestro della “Spanish Harlem”.