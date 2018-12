Natale, 3 appuntamenti musicali a cura del Cimarosa.

Tre appuntamenti di grande richiamotra musica jazz, gospel, carols, le più amate colonne sonore del Cinema internazionale e un particolarissimo omaggio a Mozart e alla Scuola napoletana in compagnia degli allievi e dei docenti del Conservatorio di Avellino, presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo Columbro.

Mercoledì 19 dicembre alle 20:30al Carcere borbonico, sabato 22 alle 20 e domenica 23dicembre alle 19al Duomo, il «Marina Bruno Gospel Quintet feat. Daniele Scannapieco», l’Orchestra giovanile diretta da Roberto Maggio insieme al Coro Mysterium Vocis diretto da Rosario Totaro e la Cimarosa Young Sinfonietta diretta da Massimo Testa e VeaceslavQuadriniCeaicovschi saranno i protagonisti de «I Concerti di Natale del Cimarosa».

«I nostri allievi e docenti lasciano temporaneamente le aule e i banchi del Conservatorio per incontrare la città di Avellino e accompagnarla per mano nelle calde atmosfere natalizie sulle note dei classici più amati della tradizione anglosassone, le melodie composte per il grande schermo e le inconfondibili musiche di Mozart e di uno dei compositori dimenticati della Scuola napoletanacome Pietro Antonio Gallo– affermano il presidente Cipriano e il direttore Columbro – Abbiamo scelto due location prestigiose come il Carcere borbonico e il Duomo per coinvolgere maggiormente gli avellinesi e trasferire loroattraverso la grande musica targata Cimarosai nostri più sinceri auguri di Buon Natale».

Si partirà mercoledì 19 dicembre alle 20.30, presso la Sala Ripa del complesso monumentale dell’ex Carcere Borbonico di Avellino con «Dreaming of a jazz Christmas» con il «Marina Bruno Gospel Quintet» che vedrà la partecipazione straordinaria di Daniele Scannapieco al sassofono che si unirà a Marina Bruno, voce, Giuseppe Di Capua, pianoforte, Tommaso Scannapieco, contrabbasso e Giuseppe La Pusata, batteria in un ensemble che farà vibrare i cuori sulle note dei più famosi Gospel, Spirituals&Carols delle feste.

Si prosegue, sabato 22 dicembre alle ore 20, presso la Chiesa Cattedralecon «Mozart e la Scuola napoletana», un concerto che vedrà salire sull’inusuale palco del Duomo di Avellino i musicisti dell’Orchestra giovanile del Conservatorio diretti dal maestro Roberto Maggio e gli interpreti vocali del «Coro Mysterium Vocis» del maestro Rosario Totaro sulle musiche senza tempo di Wolfgang Amadeus Mozart e quelle poco valorizzate del compositore napoletano Pietro Antonio Gallo.

Infine, domenica 23 dicembre, alle ore 19, sempre presso il Duomo di Avellino, i giovani orchestrali della «Cimarosa Young Sinfonietta», diretti dai maestri Massimo Testa e VeaceslavQuadriniCeaicovschi, saranno i protagonisti del «Gran Concerto di Natale», una carrellata di emozioni legate alle più amate colonne sonore dei film per augurare buone feste alla città di Avellino.