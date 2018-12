Pay TV piratata, Carabinieri denunciano due persone ad Altavilla Irpina.

I Carabinieri della Stazione di Altavilla Irpina hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria due persone, ritenute responsabili di violazione della normativa in materia di tutela dei diritti d’autore.

Gli stessi, rispettivamente titolari di un bar e di un centro scommesse, in occasione di incontri di calcio, verosimilmente allo scopo di non perdere potenziali clienti ed acquisirne altri, offrivano tra i vari servizi d’intrattenimento anche la visione in maniera illecita di determinati eventi sportivi legalmente fruibili solo mediante apposito abbonamento con piattaforme televisive detentrici dei diritti di trasmissione.

I due esercenti, utilizzavano per i collegamenti con alla pay tv uno stratagemma al fine di eludere il pagamento dell’abbonamento: avevano istallato dei dispositivi che, tramite internet, permettevano la decodifica del segnale dell’emittente televisiva a pagamento e quindi la visione dei canali.

Alla luce delle evidenze emerse, gli illegali dispositivi sono stati sequestrati e per i predetti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Tali controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’intera provincia.