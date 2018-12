Polizia Municiple arresta pregiudicato autore di un furto.

Paura in pieno centro ad Avellino poco dopo le 12.30 di giovedì in Via De Sanctis .Un pregiudicato ha messo a segno un colpo ai danni dell’edicola davanti alle Poste centrali del capoluogo irpino.

La titolare ha chiesto subito aiuto alle forze dell’ordine.

Ad intervenire è stata la pattuglia della Polizia Municipale impegnata nei servizi territoriali e nei controlli come da ordine di servizio disposti dal Colonnello Michele Arvonio.

Il rapinatore è stato bloccato poco dopo dalla Polizia municipale, mentre tentava di fuggire da due giovanissimi , quanto in gamba agenti della Polizia Municipale , che hanno prontamente fermato l’uomo di Avellino, lo hanno accompagnato presso il Comando.

L’uomo è stato deferito alla competente autorità giudiziaria.