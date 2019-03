Prevenzione droga, Carabinieri al lavoro.

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

L’attività condotta da Carabinieri in divisa, coadiuvati da colleghi in borghese e spesso eseguita unitamente ad unità cinofila, è mirata a dissuadere dall’uso di droghe. Quotidianamente vengono anche effettuati mirati servizi di osservazione sia all’esterno che all’interno delle aree scolastiche di vari istituti ubicati in provincia.

In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno denunciato un 30enne alla Procura della Repubblica di Avellino perché ritenuto responsabile di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato alla competente Autorità Amministrativa quattro giovani quali assuntori di stupefacenti.

Nello specifico, i Carabinieri della Stazione di Serino, a seguito di perquisizione eseguita nell’abitazione di un 30enne di San Michele di Serino, lo sorprendevano in possesso di circa 4 grammi di hashish e 35 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata e per il predetto è dunque scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Dosi di hashish sono state rinvenute negli ultimi giorni anche nel corso delle numerose perquisizioni personali, effettuate nell’hinterland del capoluogo irpino dai Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo: modiche quantità che hanno fatto scattare a carico di quattro detentori la segnalazione all’Autorità Amministrativa ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 1990, n. 309.