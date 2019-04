Prevenzione droga, Carabinieri al lavoro a Moschiano.

Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

L’attività condotta di carabinieri in divisa, coadiuvati da colleghi in borghese e spesso eseguita unitamente ad unità cinofila, è mirata a dissuadere dall’uso di droghe. Quotidianamente vengono anche effettuati mirati servizi di osservazione sia all’esterno che all’interno delle aree scolastiche di vari istituti ubicati in provincia.

In tale contesto, all’esito di specifici accertamenti, i Carabinieri della Stazione di Quindici hanno effettuato numerose perquisizioni personali, veicolari e domiciliari all’esito delle quali sono state rinvenute complessivamente circa 15 grammi di hashish: modiche quantità che hanno fatto scattare a carico di 4 giovani del Vallo di Lauro la segnalazione alla Prefettura di Avellino ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 1990, n. 309.

La droga rinvenuta è stata sottoposta a sequestro.