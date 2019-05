Prevenzione droga, Carabinieri al lavoro a Villanova del Battista.

Prosegue l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. In tale contesto un’altra importante attività è stata svolta a Villanova del Battista dai militari della Compagnia di Ariano Irpino che hanno tratto in arresto un 30enne ed un 24enne del luogo, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico i Carabinieri dell’Aliquota Operativa e della Stazione di Zungoli, nell’ambito di una complessa attività preventiva nella lotta a quella deplorevole piaga rappresentata dal traffico di stupefacenti, procedevano a perquisire le abitazioni degli arrestati, rinvenendo e sottoponendo a sequestro 243 gr. di hashish, 261 gr. di marijuana, un bilancino di precisione, quattro coltelli utilizzati per tagliare l’hashish nonché la somma di € 275,00, probabile provento dell’attività di spaccio.

Alla luce delle evidenze emerse dalla flagranza di reato i giovani venivano tratti in arresto e, su disposizioni della Procura della Repubblica di Benevento, sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

Contestualmente veniva segnalata quale assuntrice ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 una giovane del luogo cui uno degli arrestati aveva ceduto dello stupefacente.