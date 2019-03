Sassi contro auto sulla Bonatti, indagano i Carabinieri.

Attimi di paura giovedì sera, per alcuni automobilisti in transito sulla “Bonatti”, precisamente sul tratto tra l’ospedale Moscati ed il cimitero di Avellino. Attorno alle 22.30 ignoti, appostati in un terreno circostante, hanno lanciato delle pietre che hanno colpito tre autovetture. Fortunatamente non risultano persone ferite ma solo danni ai veicoli. Sul posto sono prontamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Avellino che hanno avviato le indagini per l’identificazione dei responsabili.

Per atti di questo genere, comunicano i Carabinieri, siamo di fronte ad un attentato alla sicurezza dei trasporti (articolo 432 del Codice Penale), che può diventare omicidio (articolo 575 del Codice Penale) o strage (articolo 422 del Codice Penale). Siamo dunque ben lontani dal semplice lancio pericoloso di oggetti. Il lancio dei sassi o altri oggetti, seppur non diretto a colpire singoli autoveicoli, è idoneo, per la non facile avvisabilità degli stessi che pervengono all’improvviso o che comunque siano già giunti al suolo sulla carreggiata mentre i conducenti sono intenti alla guida, a creare il concreto pericolo di incidenti stradali, anche mortali, al cui verificarsi, quindi, si intente diretta la volontà dell’autore.