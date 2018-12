Scambio di auguri tra i Carabinieri in servizio e quelli in congedo.

Nella mattinata odierna, per lo scambio degli auguri per le festività di fine anno, presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, si è svolto l’incontro dell’Ispettore Regionale per la Campania dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Domenico Cagnazzo con i Coordinatori Provinciali, i Presidenti di Sezione ed i Presidenti dei Nuclei di Protezione Civile A.N.C.

Accolto presso la “Caserma Litto” da una rappresentanza del personale della sede, l’Alto Ufficiale si è intrattenuto con i vertici dei Reparti della Provincia.

In un clima di cordialità, ha sottolineando i vincoli di amicizia e cameratismo che legano i carabinieri in servizio e quelli in congedo, ribadendo che in tale simbiosi devono nascere rapporti di collaborazione per un servizio sempre più aderente alle necessità dei cittadini.

Parole di apprezzamento non sono mancate per i componenti delle Sezioni Provinciali dell’A.N.C., illustrando con puntualità e passione l’attività di volontariato e di protezione civile da loro svolte.

Quindi gli auguri del Generale Cagnazzo, rivolti a ritrovare la gioia e l’unità in un periodo difficile per tante famiglie, evidenziando ancora una volta l’importante ruolo svolto dal personale dell’Arma in congedo alle esigenze dei cittadini, a garantire ascolto e sostegno nella quotidianità.