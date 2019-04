Tentato furto, Carabinieri denunciano un albanese a Mirabella Eclano.

Non si ferma la controffensiva per il contrasto ai reati predatori posta in essere dal Comando Compagnia di Mirabella Eclano che in questi ultimi giorni ha ulteriormente intensificato i controlli, garantendo la massima presenza di uomini sul territorio, sia nelle ore diurne che notturne.

A finire questa volta nella rete dell’Arma, un 20enne di origini albanesi, ritenuto responsabile di tentato furto in istituto scolastico.

I fatti si sono verificati in nottata a Mirabella Eclano: il giovane, dopo aver scavalcato la recinzione perimetrale, tenta di forzare un infisso del Liceo Scientifico “Aeclanum”.

L’azione delittuosa non veniva portata a termine per il tempestivo intervento dei Carabinieri della locale Stazione, presenti in quell’area nell’ambito di un servizio perlustrativo: l’equipaggio della Gazzella, dopo averne scrutato i movimenti, ritenuto giunto in momento di intervenire, blocca in flagranza il malvivente, già noto alle Forze dell’Ordine.

Condotto in Caserma, è dunque scattato a suo carico la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri finalizzate all’identificazione di possibili complici e ad appurare eventuali responsabilità del 20enne in analoghi episodi delittuosi messi a segno in questa provincia.